Svoju ovisnost o alkoholu nisu krili: Brad Pitt i Ben Affleck riješili su se poroka uz pomoć slavnog kolege

Zbog svog glumačkog angažmana, fantastičnih uloga koje su odigrali tijekom posljednja dva desetljeća Brad Pitt i Ben Affleck mnogima su uzor. No ova su dvojica zavodnika godinama su se borili s ovisnošću što više ne kriju

Danas otvoreno govore o svojim iskustvima s alkoholizmom i liječenjem od ovisnosti. Iskreno i bez zadrške ističu što je najvažnije u borbi s ovisnošću, a najveće zasluge pripisuju jednom kolegi – Bradleyju Cooperu, koji je i sam imao isti problem tijekom mladosti.

Ben Affleck nekoliko je puta posrnuo, a danas ističe da je zbog djece jači no ikada Ben Affleck borbu protiv alkoholizma vodi već punih 20 godina, nekoliko se puta priključio ustanovi za odvikavanje, a sve je započelo odrastanjem uz oca koji je imao isti problem. 'Moj otac bio je alkoholičar.. bio sam svjestan toga kao dijete. On je jako puno pio, bio je kako se ono kaže pravi alkoholičar. Pio bi po cijeli dan svaki dan. Moram mu odati priznanje za veliku borbu koju vodi već deset godina koliko je trijezan. Mislim da je to poprilično impresivno', kazao je jednom prilikom Affleck. Velik poticaj glumcu su dali i bliski prijatelji, koji su ga usmjeravali na pravi put. Put je, kaže, trnovit, prepun uspona i padova, a nakon što je prije nešto više od godinu dana prekinuo vezu s njujorškom scenaristicom Lindsay Shookus, ponovo se vratio lošim starim navikama.

Nesretan zbog propale ljubavi, okružio se pogrešnim društvom, često izlazio pa opet upao u probleme. 'Ne mogu vam opisati koliko je lakše kada imate bliske ljude pored sebe u tim teškim, kriznim trenucima. Nekoga tko je s vama i u usponima, ali i u padovima. Bradley Cooper i Robert Downey Jr. jako su mi pomogli i bili su velika podrška u svemu ovome. Oni su sjajni prijatelji i zbog njih sam danas trijezan. Važno je u cijelom procesu biti iskren, ispričati se kada si u krivu i ne skrivati ranjivost. Tek tada mogu ti pomoći oni koji te vole, a i ti njima', u jednom je intervju pojasnio 56-godišnjak. Osim Coopera i Downeyja Jr., Affleck nije zaboravio zahvaliti javno i svom dugogodišnjem prijatelju Mattu Damonu s kojim je odrastao. Upravo Damon bio je kraj njega kada se prvi puta prijavio na rehabilitaciju, davne 2001. godine. 'Hvala Bogu da imam dobre prijatelje, da imam Matta koji mi je poput brata. Malen je broj ljudi s kojima sam odrastao, a s kojima se i danas družim. Ne znam što bih bez Matta, on me vidio u najgorim izdanjima i upravo on zaslužan je što sam javno priznao svoj problem.' Dvojica mladića tijekom odrastanja zajedno su se probijali u Hollywoodu, a iako su se danas udaljili jedan od drugoga, Affleckova obitelj nikada nije krila koliko im je značilo to prijateljstvo te isticala kako ga smatraju kao svoga sina.

'Kada su bili mladi često su zajedno izlazili i partijali. Čim je Matt shvatio da Ben ima problem s alkoholom, odmah je prestao piti u njegovu društvu. Pokušao mu je maksimalno pomoći. Matt je odan i iskren prijatelj koji bi sve učinio za Bena', otkrila je pak jedna od bližih članica Benove obitelji medijima. Međutim, ključnu ulogu igrala je Benova bivša supruga Jennifer Garner s kojom dijeli troje djece i koja mu nikada, pa ni nakon razvoda nije okrenula leđa. Kada je bilo najteže, zaboravila je na svoj ego i ponos te pomogla svom suprugu ovisniku. Sredinom 2018. godine, odvela ga je na odvikavanje, nakon što se u provodu s mnogo mlađom djevojkom ponovno odao alkoholu.

Pažljiva Garner svom je bivšem suprugu uvijek bila od velike pomoći i možda najveći oslonac u životu, dajući mu do znanja da na nju uvijek može računati. Sve to radila je zbog njihove dvije zajedničke kćerkice i sina. 'Dosta dugo znao sam se kontrolirati s pićem, ali u trenutku u kojem se moj brak krenuo raspadati sve je krenulo po zlu. Potpuno sam izgubio kontrolu. Bilo je to krajem 2015. i početkom 2016. Moje opijanje naravno, dovelo je do još većih problema, umjesto rješavanja krize u braku. I danas mislim da mi je razvod braka najveći poraz i greška života', rekla je sasvim iskreno glumačka zvijezda. Posljednjih godinu dana otkako je trijezan Affleck naglašava da se potpuno pribrano posvetio ulozi oca, te da uživa u malim stvarima koje je inače zanemarivao.

'Uvijek sam govorio da neću biti poput svog oca, a na kraju mi se upravo to dogodilo. Najgori dio alkoholizma je činjenica da itekako možete utjecati na živote vlastite djece. Shvatio sam da će me se u jednom trenutku početi sramiti. Zašto bi se moja djeca trebala crvenjeti zbog mojih postupaka pred svojim prijateljima u školi ili kasnije na fakultetu i poslu. Posljednjih godinu dana isključivo sam posvećen svojoj djeci. Vozim ih u školu, na treninge, utakmice i u crkvu. I zaista uživam u tome.' Brad Pitt prošao je skoro identično iskustvo Da život u Hollywoodu nije med i mlijeko kako dokaz je i vrlo turbulentnog života Brada Pitta, koji je također zbog ovisnosti učinio mnoge krive korake. Prije svega zbog opijanja i ovisnosti o marihuani raspao mu se prvi brak s glumicom Jennifer Aniston, a onda je probleme donio i u novu zajednicu s Angelinom Jolie s kojom dijeli šestero djece. 'Ne sjećam se da je prošao dan od kako sam završio fakultet, a da nisam popio neko alkoholno piće. Postao sam pravi alkoholičar i pravi profesionalac u skrivanju tog problema. No u jednom trenu shvatiš da ti život odlazi u krivom smjeru, da radiš nevjerojatnu grešku', priznao je Brad nakon dugo godina skrivanja svog problema prije nešto više od dvije godine u emotivnom intervjuu.

Po prvi je puta tada javno progovorio o razlozima razvoda od obje supruge, priznao svoje greške ali i obećao da će biti mnogo bolji u budućnosti, zbog svoje djece. 'Shvatio sam da alkoholom, cigaretama i marihuanom zapravo bježim od osjećaja i stvarnosti. Jako sam sretan što sam se svega toga uspio ostaviti'. Poput Afflecka i Pitt je dio krivice svalio na svoga oca, koji ke prakticirao vrlo strog gotovo vojnički odgoj. Učio me da muškarac mora biti čvrst i ne pokazivati svoje osjećaje. No, razvod, moja ovisnosti i odvajanje od djece me na kraju baš pogodila. Shvatio sam da moram poraditi na sebi, da moram biti prisutniji i pribraniji zbog svoje djece', objašnjavao je Pitt.

Upravo svog posljednjeg dobivenog Oscara posvetio je svojoj djeci, rekavši: 'Ljudi se na smrtnoj postelji ne prisjećaju svojih nagrada i postignuća. Govore i misle isključivo o svojim voljenima.' Pitt se pokušao opravdati svojim izazovnim poslom koji obavlja kazavši da ga je gluma mnogo udaljila od realnosti. 'Ne smijem si više dopustiti da me posao toliko odvoji od voljenih. Znate djeca sve vide i upijaju. Vrlo su osjetljiva i trebaju čvrst oslonac i ruku roditelja. Treba ih slušati, a ja to nisam radio. Posao me potpuno otuđio. Danas želim biti bolji otac svojoj djeci', naglasio je holivudski zavodnik. Bradley Cooper – spasitelj od poroka Poveznica u ova dva slučaja je naravno opet Bradley Cooper, koji je svojim ranim odmakom od poroka danas postao najveći 'iscjelitelj' svojim kolegama i prijateljima. Sam Cooper našao se u vrtlogu zvanom alkoholizam u ranim 20-ima. Mnogo puta nije mogao kontrolirati svoje opijanje, pa bi se budio na nepoznatim adresama ili bolnicama nakon razuzdanih partija. U jednom trenutku shvatio je da mora izaći iz tog pakla ili će uništiti svoj život.