Svoje je dugove Nicolas Cage otplatio zahvaljujući ovoj platformi i to nakon što su ga filmski studiji - otpisali

Prije nekih osam godina do tada velika glumačka zvijezda počeo je doživljavati neuspjehe sa novim ulogama kojim je pretendirao da postanu kino hitovi. 'Čarobnjakov učenik' i 'Ghost Rider 2: Duh Osvete' samo su neki od filmova s kojima nije postigao ono o čemu je sanjao, a onda je sve češće počeo prihvaćati uloge u akcijskim filmovima koji se prikazuju na platformi VOD (Video On Demand, odnosno video na zahtjev)

'Kada sam snimao četiri filma godišnje, i dalje sam tražio ono nešto u njima gdje bi dao sebe u cijelosti. No, to mi nije uvijek uspijevalo. Neki su bili fenomenalni, kao 'Mandy', no neki jednostavno nisu funkcionirali. No, nikada nikoga nisam dovodio u zabludu da sam samo to radio i da me nije bilo briga što snimama. Stalo mi je.'

Prema pisanju GQ-a, Nicolas Cage službeno je otplatio sve svoje dugove prije godinu i pol, nakon što je potpisao ulogu u filmu 'The Unbearable Weight of Massive Talent'. Riječ je o filmu u kojem Cage glumi fikcionaliziranu verziju samog sebe, a prikazan je i na SXSW Film Festivalu gdje je dobio dobre kritike.

Sam Cage priznao je kako se morao okrenuti filmovi koji se prikazuju na platformi VOD iz jednostavnog razloga - 'njegov telefon prestao je zvoniti', a ponude za studijske filmove prestale su pristizati.