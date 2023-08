Svi su ludi za Jeremyjem Allenom Whiteom: Hit serija 'The Bear' lansirala ga je u zvijezde

Kao Lip Gallagher u seriji 'Shameless' osvojio je nekoliko nominacija, no kao Carmen Carmy Berzatto u seriji 'The Bear' osvojio je naklonost svih. Način na koji je izvedbom privukao pozornost, tvrde znalci, već dugo nije viđen.

Kad su mu iz produkcije ponudili ulogu, nisu bili sigurni hoće li pristati na nju, no White se odlučio za taj izazov, dijelom zato što bi mrzio gledati da je pripala nekom drugom.

U osnovnoj školi bio je plesač baleta, jazza i stepa. U dobi od 13 godina, nakon ulaska u plesni program srednje škole, promijenio je mišljenje i odlučio se okušati u glumi, a čini se da nije pogriješio jer nakon performansa koji je pokazao u seriji 'The Bear' mnogi mu nagoviještaju sjajnu budućnost! Poznato je da je glumcu potrebna jedna odlična uloga i malo sreće da mu svijet bude otvoren, a Whiteu bi se mogla dogoditi ona slava kakvu danas žive Timothée Chalamet nakon filma 'Call Me By Your Name' ili Florence Pugh nakon glavne uloge u 'Lady Macbeth'.

Koga je sve ljubio?

Glumac je bio u vezi s kolegicom Emmom Greenwell, s kojom je glumio u seriji 'Shameless', a u njoj su bili sretni par Lip i Mandy. Ne zna se točno kako i kada su stvari među njima postale romantične jer je par držao to za sebe, iako su se redovito zajedno pojavljivali na crvenom tepihu.