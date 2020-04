Ona je jedna od najtraženijih glumica današnjice, što zbog svog atraktivnog izgleda, što zbog odlične glume, stoga ne treba čuditi da, iako je tek travanj, već pet filmova s njom u glavnoj ulozi čeka da ugleda svjetlo dana. Seksi Kubanki nije odolio ni holivudski glumac Ben Affleck, u čijem se zagrljaju posljednjih tjedana budi, a ako ste i vi njezin obožavatelj, donosimo vam popis njezinih najnovijih filmskih uradaka

Novi nastavak omiljenog tajnog agenta svih vremena, 'No Time To Die', iščekuje se s nestrpljenjem, osobito jer je ovo posljednji puta da će samog Bonda utjeloviti Daniel Craig. Ovo je već drugi film koji je Ana de Armas nedavno snimila s njim, no do same premijere morat ćemo čekati studeni 2020. za kada je sve pomaknuto zbog trenutno svjetske pandemije koronavirusa.