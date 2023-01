Svi se pitaju: Hoće li sad princ William uzvratiti na optužbe brata, princa Harryja?

Princ William, ali i ostatak kraljevske obitelji nije dosad davao nikakav komentar na teške optužbe princa Harryja koje je iznio u svojim eksplozivnim memoarima pod nazivom 'Spare' koji izlaze za koji dan

Princ William, budući nasljednik engleskog prijestolja dostojanstveno podnosi udarce princa Harryja, a isti izvori kažu kako se on zasad neće oglašavati na niz optužbi.

Unatoč eksplozivnom intervjuu princa Harryja i Meghan Markle s Oprah Winfrey, Netflixovom dokumentarcu i sada nizu optužbi i memoarima 'Spare', kako piše The Sunday Times, dobro upućeni izvori bliski princu kažu da će William nastaviti šutjeti.

William do sada nije odgovorio na optužbe jer on ne želi nikakvu osvetu jer je 'dostojanstven i nevjerojatno odan', tvrdi taj izvor.

'On šuti za dobrobit svoje obitelji i zemlje', dodao je isti izvor. Memoari koji na čak 416 stranica donose brojne pikanterije iz kraljevske obitelji, jako brinu Williama no on se sad potpuno koncentrirao na svoju obitelj.

'Izvana se dobro drži, no iznutra gori', otkrio je taj izvor. Također, dodaje taj izvor, William želi tako slijediti primjer svoje bake, pokojne kraljice Elizabete II i prevazići svoje osobne osjećaje zbog dobrobiti kraljevske obitelji prema kojoj je vrlo zaštitnički nastrojen. Britanska javnost sad iščekuje intervjue princa Harryja uoči njegove knjige u utorak 10. siječnja koji će zasigurno dodati ulje na vatru i dodatno utjecati na ionako loše odnose u kraljevskoj obitelji.

Kako je dodao isti izvor, kraljevska obitelj je sad usredotočena na svoje dužnosti i službu te da svoju energiju neće trošiti na Harryjevu knjigu.

U svom intervjuu s voditeljem ITV-a Tomom Bradbyjem, koji će biti emitiran večeras, Harry je istaknuo kako želi svog brata i oca natrag no i to da nisu pokazali apsolutno nikakvu spremnost za pomirenje'.

Sve su glasnija šuškanja i kako je princ Harry maknut iz ceremonije krunidbe njegova oca kralja Charlesa III koja će se održati u svibnju.

'Prekršivši tradiciju, Charles će ukinuti kraljevske vojvode kako kleče i odaju počast monarhu te će samo William igrati tu ulogu. Kako stvari stoje, tu nema uloge za Harryja', navodno je izjavio jedan kraljevski izvor.

Podsjetimo, Harry je iznio niz optužbi na račun svog brata i oca, nazivajući princa Williama svojim neprijateljem te je, između ostalog optužio oca da se brine da će ga zasjeniti Meghanina moć koju ima kao holivudska zvijezda. U svakom slučaju, Harryjevi memoari i promotivni intervjui samo su dodatno 'zakuhali' situaciju u kraljevskoj obitelji te je pitanje kako će se odbjegli kraljević nakon svega pomiriti s ocem i bratom.