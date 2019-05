Sve same ljepotice: Pogledajte tko su najvažnije žene u životu Gorana Bregovića

Kada bi se legendarnom rokeru i skladatelju postavilo pitanje iz njegove pjesme 'A koliko si ih imao do sad?', sigurno ne bi znao odgovor. Unatoč tome što ulazi u sedmo desetljeće života i u braku je, ženama je još uvijek 'napet'. No postoje one koje su utisnule dubok trag u srce Gorana Bregovića

Jedan od najpoznatijih skladatelja regije, autor filmske glazbe, frontmen Bijelog dugmeta - jedinstveni Goran Bregović, poput mnogih glazbenika, iza sebe ima itekako buran život koji bi mogao poslužiti kao odličan scenarij za film. Tijekom karijere govorio je o svemu, od droga do vlastitog pornofilma, ali i ljubavnim avanturama. Lijepa Sarajka, bivša manekenka Dženana njegovo srce zauvijek je zarobila 1977. godine. Službeno su to potvrdili potpisom kod matičara 1993., a kruna njihove ljubavi tri su prelijepe kćeri, 24-godišnja Ema, 14-godišnja Una i 18-godišnja Lulu. Premda je legendarni glazbenik relativno kasno postao otac, očinstvo, izjavio je, smatra najvažnijom i najboljom stvari koja mu se dogodila u životu.

'Odgoj djece golem je posao. Mislim da bi države trebale osigurati neki orden za svakog roditelja koji preživi pubertet svog djeteta. A mi ih proživljavamo tri', izjavio je ranije glazbenik.

Poznata je njegova rečenica da je sretan što njegove kćeri imaju francusko državljanstvo i žive u Francuskoj, 'normalnoj zemlji' s 'normalnim patriotizmom', u kojoj 'se ne mora uvijek ratovati i žrtvovati se'. 'Supruga i ja smo im ostavili slobodu izbora pa će same odabrati što žele. Najstarija Ema studira slikarstvo, srednja Lulu je vitka i visoka, prava ljepotica, ali se ne želi baviti manekenstvom premda ima ugovor s jednom od najvećih svjetskih agencija, čiji su je skauti zapazili na ulici, a najmlađa Una još je premala da bi se vidjelo na koju će stranu potegnuti. Sve smo ih upisali u baletnu i muzičku školu, ali ih je jedino Lulu završila', rekao je svojedobno.

Najstarija Bregovićeva kći Ema imala je nekoliko samostalnih izložbi u Beogradu i Parizu. Pored umjetnosti, zanimaju je filozofija, psihologija i antropologija. 'Ne mislim da me ikada sputavalo to što sam kćerka Gorana Bregovića. Roditelji su mi govorili da ništa ne može pasti s neba, da se mora mnogo raditi i da je to suština života', izjavila je Ema Bregović za srpske medije.

Kćeri, rekao je on više puta, nikad nisu bile opterećene njegovom slavom. 'Nikad nisu izgovorile: ‘Ja sam kći Gorana Bregovića’ niti znaju išta o Bijelom dugmetu. Odrastale su kao Francuskinje. Tek kad sam dobio medalju viteza kulture zaplakale su kad je ambasadorica počela nabrajati što sam sve napravio. Nisu ni znale da je babo toliko važan', otkrio je Bregović u jednom od svojih prijašnjih intervjua.