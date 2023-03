Šušur uoči Oscara 2023.: Sve je spremno za još jednu od najuglednijih ceremonija dodjele nagrada u svijetu

Dodjela Oscara jedna je od najiščekivanijih i najprestižnijih događaja u svijetu filma. Dok ljubitelji sedme umjetnosti odbrojavaju sate do ovogodišnjeg spektakla, zvijezde koje nastupaju odradile su posljednje probe u Dolby Theatreu u Los Angelesu

Lenny Kravitz nastupit će tijekom dijela programa 'In Memoriam', a četiri od pet nominiranih za najbolju originalnu pjesmu bit će predstavljeni tijekom emitiranja uživo. Rahul Sipligunj i Kaala Bhairava izvest će 'Naatu Naatu' iz filma RRR; David Byrne, Son Lux i Stephanie Hsu izvest će 'This Is a Life' iz 'Everything Everywhere All at Once'.