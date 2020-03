Supruga Vilija Beroša: 'Uvijek je sve u životu radio odvažno, hrabro, uporno, marljivo, sto posto angažirano, bez ikakvih kalkulacija i sa srcem'

Kada je donio odluku da prihvati poziv i postane novi ministar zdravstva u Hrvatskoj, Vili Beroš vjerojatno nije niti sanjao što će se u idućih nekoliko dana odigrati kako u cijelom svijetu, tako i u Hrvatskoj. Preko noći postao je dobro znano lice svima, čovjek koji smirenim tonom glasa svakodnevno obavještava javnost o koronavirusu i pokušava zadržati paniku među građanima u granicama, a kakav je privatno, otkrila je njegova životna partnerica - supruga Jasminka Beroš

On je neurokirurg, ali i aktualni ministar zdravstva, a ime 55-godišnjeg Vilija Beroša posljednjih tjedana ne silazi s usana građana Hrvatske, koji s nestrpljenjem iščekuju svako njegovo novo obraćanje javnosti.

No, u ovoj priči o njemu ćemo govoriti iz drugog kuta gledišta, točnije iz očiju njegove životne partnerice, supruge Jasminke Beroš, koja najbolje zna kakav je on sam, a to je otkrila i za najnoviji broj magazina Glorija. Vili i Jasminka Beroš imaju dvoje djece, 19-godišnju Lauru koja je na prvoj godini prava i 17-godišnjeg Adriana, učenika drugog razreda gimnazije, dok ona iz prvog braka ima i 31-godišnju kćer Lanu.