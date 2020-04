Svoje peto dijete, sina Rivera, Jools i Jamie Oliver dobili su 2016. godine. Tada su oboje tvrdili kako nakon njega više neće imati djece. No, čini se kako su se stvari promijenile, a supruga najpoznatijeg 'golog kuhara' ne krije kako želi još jednu bebu

U intervjuu koji je dala za The Red Room, nekadašnja manekenka i supruga Jamieja Olivera , Jools , otkrila je kako još uvijek razmišlja o još jednoj prinovi, iako već ima petero djece, ali i 45 godina.

Bivša manekenka, koja se za godinu dana mlađeg 'golog kuhara' udala još 2000. godine, rekla je: 'Želim rađati sve dok mi moje tijelo to dopušta. Vjerojatno ću prestati razmišljati o još jednoj bebi kada napunim 47 godina. Jamie mi često kaže da su mi godine samo izgovor, jer ja ne mogu prestati pričati o tome. Mislim da želim još jedno.'

'Kada sam rodila Poppy imala sam 27 i bila sam fokusirana na nju. Mogla sam biti s njom kod kuće, posvećena joj u potpunosti, i to je bilo divno. No, s godinama se mijenja. Imaš sve više posla i obaveza, a River najviše osjeća posljedice velike obitelji stoga često viče.'

Nedugo prije rođenja Rivera, Jamie Oliver za medije je izjavio i kako nakon njega on i njegova supruga više neće imati djece, no čini se da bi se to sada moglo promijeniti.