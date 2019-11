Emotivna ispovijest 'golog kuhara': Jamie Oliver progovorio o propasti njegovog poslovnog carstva

Gostujući u showu The Graham Norton, najpoznatiji goli kuhar na svijetu, neponovljivi Jamie Oliver, u emotivnom je razgovoru progovorio o svemu što je dovelo do kolapsa njegovog restoranskog carstva

'Bilo je to 13 godina teško rada, a 'Fifteen' je bio moja beba. No, ostao sam bez novca, ostao sam bez svega i bilo je doista teško, no jednostavno moraš se sabrat i pokušat krenut dalje. Imao sam najbolje od svega, i ne znam nikoga kome je bilo bolje nego meni, a onda sam doživio i najgore trenutke. No, to je život i moraš se fokusirati na pozitivu.'