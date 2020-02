Stručnjaci poručuju da je restriktivna dijeta kojom je Adele drastično smršavjela opasna i nezdrava

Ako je suditi prema pisanju britanskih medija, restriktivna dijeta kojom je Adele stesala liniju nije zdrava i ne bi ju trebalo dugoročno primjenjivati.

Dale je objasnio da je to prikladna metoda mršavljenja za one koji žele u kratkom vremenu postići rezultat, na primjer ako žele smršavjeti za neku svadbu ili uoči ljetovanja. 'Ali to nije održiva metoda. Prestat ćete mršavjeti jer će tijelo regulirati novo stanje u koje ga dovedete'. Podsjetio je da je preporučen dnevni unos kalorija za žene između 1800 i 200 kalorija. On također savjetuje da se kilogrami gube polako i strpljivo jer je to puno zdravije i dugoročno održivo.

Doktorica Zoe Williams složila se s time, naglasivši da je optimalno steći neke nove navike, napraviti male promjene u prehrambenim navikama i onda ih se čvrsto držati.