Stigle su nove serije koje vrijedi pogledati: Doza humora, akcije ili drame, svatko može pronaći nešto za sebe

Posljednjih mjeseci stižu genijalne mini serije, a neke možete odgledati već večeras. Na novoj HBO Max streaming platformi dostupan je niz novih. Neke su kraće pa ćete ih do pristojnog vremena za spavanje već izbingeati, a neke dulje, no, toliko zanimljive da se možete upustiti u 'all-nighter'

'Ovo je naš grad' (We Own This City) je nova serija nastala prema knjizi Justina Fentona, reportera „Baltimore Suna“. Bilježi uspon i pad Radne skupine za praćenje oružja baltimorske policijske uprave te korupciju i moralni kolaps koji je snašao američki grad u kojem su se zagovarali politika zabrane droga i masovna uhićenja na račun stvarnog policijskog rada. Režiju potpisuje redatelj Reinaldo Marcus Green, a među autorima serije je David Simon, zaslužan i za kultnu HBO seriju 'Žica'.