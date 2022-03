Što je istina, a što fikcija u intrigantnoj seriji o rađanju dinastije Los Angeles Lakersa

Nova hit serija 'Winning Time' pojavila se početkom ožujka na streaming servisu HBO Max te brzo postala predmet brojnih rasprava. Osim sjajne glumačke postave koja temeljito prikazuje populariziranje košarkaškog kluba u 80-ima i najveća NBA imena toga doba, serija nam dočarava tadašnji uzlet Lakersa u zvjezdanu hemisferu

Punog naziva ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’, nova serija na HBO-u nastala je prema popularnoj knjizi ‘Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s’ Jeffa Pearlmana. Televizijski prikaz uspona košarkaškog kluba Lakers iz Los Angelesa od dolaska Jerryja Bussa na njegovo čelo definira se kao dokumentarna dramska serija, međutim mnogi se pitaju koliko je istine u cijeloj toj priči.

Prati li serija slijed stvarnih događaja, otkrivamo u nastavku.

Dolazak Magica Johnsona nije podržavao tadašnji trener Lakersa Jerry West, a sve zbog jedne stvari...

Magic Johnson danas je umirovljeni košarkaš, a serija između ostalog prati njegov košarkaški put. Izabran je kao prvi izbor NBA drafta 1979. i cijelu svoju profesionalnu karijeru proveo je u dresu LA Lakersa. Prve epizode serije pomno prikazuju upravo taj draft i njegovu pozadinu.