Stigla 'Mama ŠČ!: Objavljen je videospot za hit grupe Let 3 s kojim će nas predstavljati na Eurosongu

Ove nedjelje gledatelji su s iščekivanjem dočekali premijeru videospota pjesme koju će riječki rockeri izvesti na ovogodišnjem Eurosongu. Videospot je predstavljen u HTV-ovoj središnjoj informativnoj emisiji, a režirao ga je Radislav Jovanov Gonzo

'Spremni smo za Eurosong. ŠČ! Širimo pozitivnu energiju, taj čarobni ŠČ koji štiti. On napravi atmosferu potpune zaštite: 'I will protect you with power of love' I štiti od psihopatije i sociopatije', rekao je Damir Martinović Mrle za HTV.