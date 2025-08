Ovom pjesmom Thompson je završio koncert: Dvojica vojnika prvi su je čuli

Pjesma 'Lijepa li si' Marka Perkovića Thompsona jedna je od najpoznatijih hrvatskih domoljubnih pjesama . Snimljena je 1998. godine, a prepoznatljiva je po stihovima koji slave ljepotu i jedinstvo svih hrvatskih krajeva - od Zagore, Slavonije, Dalmacije, Like, Istre i Zagorja, do Herceg-Bosne.

Postala je i neslužbenom himnom svih hrvatskih navijača, a stihove za nju je napisao Alen Nižetić. Otkrio je kako je u prvoj verziji pjesma bila ljubavna i refren ove pjesme glasio 'Oj, djevojko, lijepa li si' i to je bila prva verzija koju je Thompson donio Alenu, a onda su došli na ideju da to bude ipak domoljubni tekst.

Aranžman je zvučao viktorijanski

'Moram spomenuti Vedrana Ostojića, koji je za tu pjesmu napravio aranžman. Mi smo imali golu matricu i taj aranžman je stvarno zvučao nekako viktorijanski i on je jedan od onih okidača, da nam je palo na pamet da to sve skupa ide na jednu takvu priču', ispričao je Nižetić u IN Magazinu.