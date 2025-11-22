OMILJENI SHOW

Spektakularan početak nove sezone 'The Voice Kids': Klinci osvojili mentore već u prvoj emisiji

22.11.2025 u 21:52

Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT
Nova sezona 'The Voice Kids' otvorena je nizom impresivnih audicija u kojima su se prvi mladi kandidati borili za mjesto u timovima mentora Mije, Vanne, Tolje i Gopca. Prva epizoda donijela je nekoliko izvrsnih nastupa, emotivne povratke i glasove koji su mentore okrenuli već s prvim taktovima

'Bit će zabavno. Bit će emotivno. Nova sezona The Voice Kids počinje', tako su mentori Mia, Vanna, Tolja i Gobac najavili prvu emisiju omiljenog showa. Finalisti prve sezone zajedno s mentorima otpjevali su 'I've Got The Music In Me' (Kiki Dee Band) i time poželjeli dobrodošlicu novim mladim pjevačicama i pjevačima koje upoznajemo tijekom 5 emisija audicija.

Svaki mentor u timu ima 12 mjesta, 48 kandidata u sljedeću će fazu natjecanja, a to su troboji. Voditelji Iva i Ivan najavili su prvu emisiju audicija i uz raspoloženu publiku u studiju počelo je ovo natjecanje koje je otvorila Lucija Bella Banković. Njoj je 10 i pol godina i dolazi iz Jaske. Svojom bujnom maštom predstavila je sebe i svoje želje, a zatim otpjevala pjesmu 'Do-Re-Mi' (Julie Andrews Sound of Music) i dobila 3 okreta mentora.

Bella Banković
Bella Banković Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

'Čestitamo ti kako si hrabro otvorila ovu sezonu', nizali su se komplimenti mentora, a Lucija Bella izabrala je biti dio tima Marka Tolje.

The Voice Kids Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

'Ruzinavi brod' (Daleka obala), bio je izbor Lovre Duševića kojem je 12 godina, dolazi iz Zadra i povratnik je u emisiju jer prošle godine nije prošao audiciju i to ga je prilično rastužilo kako je iskreno priznao, ali je odlučio ponovno pokušati. 'Ako mi se nitko ne okrene bit ću hrabar i to je to', rekao je Lovre i uz podršku publike počeo pjevati te dobio okrete Mie i Gopca. Zapjevao je ponovno s Toljom i publikom, a dalje se odlučio nastaviti s Gopcem kao mentorom.

Lovre Dušević
Lovre Dušević Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

Iva Mia Pajčin dolazi iz Šećerane i 14 joj je godina. Voli svoje mjesto, ali joj nedostaju ljudi koji slušaju glazbu kao ona. Nada se da će u emisiji upoznati slične sebi i da žive blizu nje. Voli Eurosong, posebno Talijane. Pomoću aplikacija i You Tubea uči svirati gitaru. Izbor pjesme bio je iznimno hrabar, otpjevala je pobjedničku eurovizijsku pjesmu 'The Code' (Nemo) prilično sigurno i moćno te dobila okrete troje mentora. Rokerica u duši dalje je odlučila ići uz mentora Gopca koji jedini nije nastupio niti na Dori niti na Eurosongu, za razliku od troje ostalih mentora kako je zaključila Mia.

Iva Mia Pajčin
Iva Mia Pajčin Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

'Perfect' (Fairground Attraction) bio je izbor desetgodišnje Roze Samac iz zagrebačke Dubrave, koja je na audiciju, kao podršku, dovela svog psa. Kad odraste želi postati veterinarka, a brat Luka za nju kaže da je previše brižna. Uz podršku obitelji i publike dobila je okret Gopca i Mie u čijem je timu i završila.

RozaSamac
RozaSamac Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

Ella Šuto je jedanaestogodišnjakinja i dolazi iz Zmijavaca. Ima tri sestre i brata, a ona je najmlađa. Ima mnogo snova, želi biti veterinarka, ali čula je da su male plaće pa će biti arhitektica, iskreno priznaje Ella. Izvela je pjesmu 'Naranča' (Putokazi), no bez obzira na to što je imala veliku podršku publike nitko se nije okrenuo. 'Njihova greška, ako se ne okrenu', rekla je simpatična Ella u priči kojom je najavila svoj nastup, a tako je na kraju i bilo.

Ella Šuto
Ella Šuto Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

Okrete svih mentora dobio je Niko Huljev Žuvan izvedbom pjesme 'Beautiful Things' (Benson Boone ). Ima jedanaest godina, rodio se u Londonu, a živi u Zagrebu. Obožava teleskopom gledati zvijezde i volio bi održati koncert na Marsu. Za mentoricu je odabrao Vannu iako je dobio mnogo komplimenata svih mentora.

Niko Huljev Žuvan
Niko Huljev Žuvan Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

Desetogodišnja Simona Pucar dolazi iz Crnog pokraj Zadra, obožava život na selu gdje ima svoje dvorište, mir, kućne ljubimce i mnogo, mnogo plišanaca i onamo se svatko može doći igrati. Izvedba pjesme 'Girl On Fire' (Alicia Keys) donijela joj je okret Mie u čijem će timu i nastaviti.

Simona Pucar
Simona Pucar Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

'Moj je život moja pjesma' predivnu baladu Maye Sar otpjevala je trinaestgodišnja Mija Galić koja je na audiciju došla iz Njemačke gdje živi s obitelji. Nitko od mentora nije se okrenuo, ali dobila je mnogo komplimenata i savjeta za neke buduće nastupe.

Mija Galić
Mija Galić Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

'Teško mi je naći prijatelje koji su slični meni. Kao da ne pripadam ovom gradu', iskreno je rekla Emily Maras, koja uz glazbu voli napuštena mjesta i grafite. Ima 14 godina i dolazi iz Belišća te voli punk i rock. Njezin hrčak joj je najvjernija publika. Svira gitaru, a što je i pokazala nakon što je dobila okrete mentora za izvedbu pjesme 'I Love Rock 'N Roll' (Joan Jett and The Blackhearts). S Gopcem i bendom izvela je 'Ramonu', a u njegovu timu i nastavlja dalje.

Emily Maras
Emily Maras Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

Neša Kosović izvedbom pjesme 'Home' (Edward Sharpe & Magnetic Zeros ) dobila je okret i mentoricu Miju. Svira violinu već pet godina, dolazi iz Dubrovnika i 11 joj je godina.

Neša Kosović
Neša Kosović Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

Za kraj prve emisije audicija nastupio je trinaestogodišnji Josip Makar iz Zagreba. Ima mnogo hobija i veliku potporu obitelji i prijatelja. Na veselje i veliku podršku publike izveo je pjesmu 'Ching, Ching, Ching' (Ivo Robić), dobio okrete svih mentora i niz komplimenata, a dalje nastavlja u timu mentora Tolje s kojim je na trenutak i zapjevao na sceni.

Josip Makar
Josip Makar Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Njavro /HRT

