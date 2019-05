'Song For Eunice Kathleen' novi je singl kantautorice Mary May

Pjesma 'Song For Eunice Kathleen' nije se našla na hvaljenom izdanju 'Things You Can`t Put Your Finger On' već je čekala nasljednika kad ju je na svjetlo dana izvukla inicijativa Femme Nouvelle Aquarius Records-a koja okuplja deset autorica koje stvaraju i izvode autorsku glazbu!

Skladba je posvećena velikoj pjevačici Nini Simone (čije je pravo ime ono iz naslova pjesme), a inspirirana je njenim životom. Autorica glazbe i stihova je sama May May, dok produkciju i mastering potpisuje Mark Mrakovčić. Iza koncepta videospota također stoji Mary May, a snimala ga je i montirala nagrađivana perspektivna mlada redateljica i snimateljica Barbara Raad.