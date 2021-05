Šokirala otkrićem: Voditeljica Eurosonga zapravo je rođena kao muškarac

Jedna od atraktivnih voditeljica ovogodišnjeg Eurosonga, plavokosa Nikkie de Jager je rođena kao muškarac te je promijenila spol

'Snimati ovaj video s jedne je strane zastrašujući, a opet tako oslobađajući osjećaj. Da, ja sam transrodna osoba, ali na kraju dana ja sam samo ja, kao što ste i vi - vi. Svi mi trebamo živjeti vlastite živote bez ikakvih restrikacija. Ovime želim inspirirati sve male Nikkie diljem svijeta da učine isto, da žive živote onako kako to uistinu i zaslužuju. Vodim svoje bitke svaki dan i znam da vas ima. Ovaj nas svijet treba! Trebamo čuti i razumijeti jedni druge. Bez obzira na težinu, boju kose, kože...Kad je moja majka bila trudna bila je uvjerena da će roditi djevojčicu, a onda sam izašao ja. Međutim oduvijek sam se igrala s lutkicama, zanimale su me šminke i haljine. Moja mama je rekla da ću bili gej ili će se nešto drugo dogoditi. Oduvijek me podupirala na čemu sam joj zahvalna. Sa samo sedam godina počela sam nositi isključivo žensku odjeću, učitelji u školi su me shvaćali, a djeca kao djeca, neki su bili zbunjeni. Najteže je bilo da me ljudi prihvate. To mi je znalo razarati srce. Kad sam imala 14 godina krenula sam s hormonalnom terapijom. U dobi od 19 godina proces tranzicije je bio gotov i napokon sam postala žena', otkrila je tada', rekla je lijepa voditeljica koja se ove veljače zaručila za 26-godišnjeg Dylana.