Slavni Turčin iz serije 'Miriše na ljubav' boravio je u 'susjedstvu', pokazao fotografije sa snimanja

Ljubiteljima sapunica sigurno ispod radara nije prošao Kerem Bürsin, kojeg gledatelji trenutno prate u ulozi arogantnog Serkana Bolata u seriji koja se prikazuje na RTL-u. Jedan od najpoznatijih i najtraženijih turskih glumaca koji ima horde obožavateljica, nedavno je nekoliko dana proveo u Crnoj Gori

Sad kad su fotografije objavljene u časopisu Harper’s Bazaar Türkiye, s obožavateljima je podijelio više prizora nastalih na tom snimanju uz koje je opisao: 'Kakvo snimanje! Sjajan tim, super mjesto, odlično vrijeme! Nadam se da ćete uživati u fotkama… jer mi svakako jesmo (Također mi se jako sviđa kako me je Can Buyukkalkan odlučio snimiti dok se presvlačim i to je objavljeno u časopisu!) Potpuno divlje i oslobađajuće'.