Slavni reper svojoj kćerkici za 2. rođendan poklonio skupocjenu Birkinicu pa doživio osudu javnosti

Malena Kulture najmlađa je od ukupno četvero djece koliko slavni reper ima s upravo toliko partnerice i ovih je dana proslavila svoj 2. rođendan. Slavni otac, koji skupocjenim darovima obasipa svu svoju djecu, ali i suprugu Cardi B, ovoga se puta bacio u poveći trošak i svojoj mezimici kupio prvu dizajnersku torbu

Supružnici i glazbenici, reper Offset i reperica Cardi B , odlučili su od malih nogu učiti svoju kći Kulture Kiari Cephus da je stil itekako važan, stoga je ponosni otac svojoj mezimici za njezin 2. rođendan kupio skupocjenu dizajnersku Birkin torbu, i to isti model i boju, samo manju veličinu, kakvu ima i njezina majka.

Sve to bio je vrhunac rođendanske zabave, koja je bila tematska i u znaku omiljenih L.O.L. lutkica, a na kojoj je malena dobila i minijaturnu, ružičastu verziju Bugatti automobila. U videu, kojeg je 28-godišnji reper objavio na svom Instagramu, vidi se kako Offset daje svojoj djevojčici ogromnu narančastu Hermès kutiju i pomaže joj otvoriti, nakon čega zajedno iz nje vade skupocjenu dizajnersku torbicu.

Dužna im nije ostala Cardi B, koja je napisala: 'Kada slavni kupe svojoj djeci nakit i dizajnerske stvari, ljudi govore kako djeci to nije važno, da jedino mare za igračke i slatkiše. Da, djeca jedino mare a igračke i slatkiše, no stvar je u tome da ista ta djeca i izlaze van. Shvaćate što vam govorim? Djeca idu u restorane, na it mjesta, djeca slavnih idu na crveni tepih, pa ako sam ja muha i tata je muha, onda je i dijete. Nisam ljuta što joj je tatica kupio Birkin. Sad će biti ista kao mamica.'

Inače, Offsetu je malena Kulture četvrto dijete, ali prva iz braka s Cardi B. Još troje djece dobio je s tri različite djevojke.