Kreacija Juraja Zigmana osvanula u najnovijoj božićnoj reklami za Pepsi

Na otvorenju svog prvog dućana ranije ovog mjeseca, poznati hrvatski dizajner Juraj Zigman ekskluzivno je otkrio kako trenutno radi na novom velikom projektu svjetskih razmjera. S obzirom kako su takvi projekti tajni do posljednjeg trenutka, nije htio odati detalje. No, nismo dugo čekali da saznamo o čemu se radi. Njegova vjerna klijentica, svjetski popularna hip hop zvijezda Cardi B, zvijezda je nove Pepsi reklame, a uz nju, glavna zvijezda je i prelijepo ledeno plavo odijelo, koje je osmislio i dizajnirao te po mjeri skrojio Zigman

Već ranije su stilisti uzeli neke moje stvari za njen video spot, a sada kad su mi ponudili suradnju na velikom projektu koji će tek izaći, odmah sam prihvatio. Puno projekata je već u planu, a ovoga puta snima se jedna velika reklama za koju radim kostimografiju”, sažeto je ranije otkrio Zigman, koji je prethodno Cardi B odjenuo u svoj korzet sako u spotu za singl ' Writing on the wall '.

'Radio sam reklame u Hrvatskoj i znam kakva produkcija stoji iza svake, dani snimanja, cijeli tim koji stoji iza reklame, ali ovo je sasvim druga priča, produkcija koja je na razini filmske. Užitak mi je bio što sam dio takvog projekta. Mjesec dana ranije smo znali da radim kostim za Pepsi reklamu i čekali smo termin za fitting, cijeli tim je otputovao u London i sam fitting je prošao savršeno, to je bilo to. Samo se popeglao kostim i bio je spreman za snimanje. Cardi je baš prizemna i profesionalna zvijezda, nakon odrađenog fittinga smo sjedili satima i pričali o svemu, o sceni, o modi. Možda sam imao tremu davnih dana pred Severinom ili tako nekim, a sad ne vidim nikakav razlog da se uzbuđujem jer kao i ja tako i oni su tu zbog posla. Lijepo je da se možemo podružiti i porpičati. Uvijek se dotakneš teme oko naše Hrvatske i svi su čuli za našu obalu i divno more', izjavio je Juraj Zigman.

'Moja suradnja sa svjetskim zvijezdama je možda karakteristična po tome što nikada nije završila na jednoj kreaciji. Svaka od ovih zvijezda ima bar još jednu Zigman haljinu. Ja svoju odjeću ne šaljem i ne čekam da ju netko sasvim slučajno odjene. Takav put nisam odabrao niti me to zanima. Mene zanima projekt, a za takav vid suradnje su spremni i agenti iz LA i oni to itekako traže', rekao je dizajner.

'Ja uživam u svom poslu i on je meni najvažniji. Ono što je u našem poslu najbitnije je prepoznatljivost i postojanost. Meni je uvijek bilo najvažnije da je moj rad prepoznatljiv, to je ključ svakog uspjeha'. I upravo takav stav, u kombinaciji s nepobitnim, briljantnim talentom, doveo je ovog modnog genijalca do zavidnih visina modne industrije.