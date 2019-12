Slavna Ruskinja šokirala objavom: 'Dali su mi sedam mjeseci života'

Ona je slavna ruska blogerica, osnivačica portala Buro247, ali i jedno od najvažnijih imena u svijetu mode, kao i biznisa, koja je posljednjom objavom na svom službenom Instagram profilu šokirala javnost otkrivši sve o svojoj borbi za život

'Bilo je poprilično zastrašujuće kada su mi to rekli, no, kada sada gledam na sve to, shvaćam da su posljednji mjeseci mog oporavka vjerojatno bili najsretniji trenuci cijelog mog života. Odjednom sam prestala trčati maraton i shvatila koliko volim život, koliko je lijep naš svijet i koliko želim ostati ovdje, s ljudima koje volim.

Godine samokritičnosti, sumnji, stresa, raznoraznih dijeta, fizički, psihički, ali i emotivno gurajući se do krajnjih granica dovela sam se do toga da je moj imuno sustav kolabirao i postala sam jako bolesna. Sada shvaćam da su moji posljednji mjeseci ujedno bili i najkreativniji u moje 34 godine života. Uspjeh danas ne mjerim po vanjskim indikatorima, nego po onome što nosim u sebi.

Mjerim ga po svom zdravlju, ali i zdravlju onih koje volim. Posljednje dvije godine svemir mi je prouzročio niz događaja koji su se ponekad činili nadrealnima, poput smiješnih pogrešaka koje je napravio moj odvjetnik, što me dovelo do rane dijagnoze i tako mi dalo šansu za život. Vidjela sam znakove posvuda, kao da mi je netko želio poručiti 'ne odustaj'. Danas nastavljam slijediti svoj san i vjerovati da mogu pomoći spasiti naš planet, bez obzira na sve. Nadam se da ću vam jednog dana to moći ispričati. Ono najvažnije: Hvala svim važnim ljudima u mom životu, volim vas svim srcem i plućima', napisala je Miroslava Duma i uz to objavila jednu svoju fotografiju.

Inače, Miroslava Duma udana je za ruskog poduzetnika Alekseja Mikheva s kojim ima troje djece. Nakon što je diplomirala međunarodni biznis, sa samo 26 godina pokrenula je medijsku platformu Fashion Tech Lab i postala svjetski poznato ime. Uz sve to, velika je zaljubljenica u modu, mnogi je smatraju ruskom kraljicom stila, zbog čega sjedi u prvim redovima na tjednima mode u svjetskim prijestolnicama.