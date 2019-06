Severina chic haljinu začinila torbicom koju obožavaju Meghan Markle, Oprah Winfrey i Miroslava Duma

Na humanitarnoj večeri održanoj u zagrebačkoj Esplanadi u glamuroznim kreacijama zabljesnule su brojne poznate dame, a elegantnim i chic stajlingom ovoga puta se izdvojila Severina

No, Severina šik haljina ostala je u sjeni torbice koja već nekoliko sezona ne silazi s must have lista brojnih trendseterica.

Riječ je o modelu 'Nina' urugvajske dizajnerice s njujorškom adresom Gabriele Hearst, za kojom su poludjele modne ovisnice. Severina se prvi put s tom torbicom u javnosti pojavila na premijeri filma 'Posljednji Srbin u Hrvatskoj', kad ju je nosila uz crnu midi haljinu bez rukava i kaubojske čizme s potpisom Izabel Marant.