Slavna manekenka otkrila da je bila pod pritiskom pokazati gole grudi

Jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu Kate Moss nedavno je u intervjuu s Megyn Kelly otkrila kako na početku karijere nije bila oduševljena pozirati u toplesu, no zbog pritisaka ipak je uvijek pristajala na to

Gole grudi Kate Moss dobro su poznate svim ljubiteljima mode. No, kad je voditeljica Megyn Kelly slavnu 44-godišnju manekenku pitala je li uvijek bila opuštena pozirati u toplesu ili je postojao neželjeni pritisak da to čini, Kate Moss odmah je odgovorila kako nije uvijek imala izbora.

'Postojali su pritisci. Radila sam s fotografkinjom Corinne Day i ona me je rado slikala golih grudi, dok se meni to nije sviđalo', odgovorila je Kate Moss.

To nije bio jedini takav događaj. Kate Moss jednom je gola pozirala za kapanju Calvina Kleina s tadašnjim dečkom Mariom Sorrentijem.

'Mario je bio moj dečko, pa mi to nije bilo čudno, no na kraju sam ipak uvijek pitala kad se mogu natrag odjenuti. No, to je bio posao, pa sam ga jednostavno radila', rekla je Kate Moss.