Slavna ljepotica planira proširenje obitelji: 'Spremna sam za bebu broj dva'

Lijepa američka glumica koju smo vidjeli u filmovima poput 'Mama Mia', 'Ted', Pisma Juliji' ili 'Jadnici', ponosna je majka dvogodišnje Nine, ne krije kako bi voljela imati još jedno dijete

Ova 33-godišnja plavuša u nedavnom je intervjuu otkrila kako ona i njezin suprug Thomas Sadoski razmišljaju o proširenju svoje tročlane obitelji.

Zvijezda filma 'Art of Racing in the Rain' ipak dodaje kako je u ovom trenutku to vrlo teško izvedivo jer je njezin poslovni raspored prekrcan.

'U ovom trenutku je to najveći problem, zbilja je teško jer imam ispunjen raspored. Ali u posljednje vrijeme svi oko mene iščekuju drugo dijete pa često pomislim: 'K vragu, želim još jedno'. Lijepo je imati obitelj', kaže glumica koja kaže kako uživa u majčinstvu.