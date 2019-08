Slavna glumica dugo nije izgledala ovako dobro: Njezina haljina očarala je sve na crvenom tepihu

Nema tko se nije zagledao u poznatu glumicu Amandu Seyfried kada se pojavila na premijeri 'The Art Of Racing In The Rain’ u glamuroznoj toaleti

Dugo je nismo imali prilike vidjeti u javnosti, no glumica Amanda Seyfried sve je nadoknadila kada se pojavila na premijeri filma 'The Art Of Racing In The Rain’ u El Capitan Theatreu u Los Angelesu.

Od brojnih glamurozno odjevenih dama, Samanda se istaknula zbog svoje posebne žuto- zlatne toalete krojene po mjeri. 33-godišnja glumica nije skidala osmijeh s lica, a za haljinu je zaslužan slavni dizajner Oscar De La Renta čija je cijena više od 9,000 funti (oko 80, 000 kuna).