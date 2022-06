Slavna glumica progovorila posve otvoreno o temi koju mnogi zaobilaze: 'Starenje je privilegija, treba zaustaviti stigmu koja prati menopauzu'

Naomi Watts želi pobijediti stigmu koja prati menopauzu, a glumica ističe kako bi t faza života trebala biti bolje zastupljena u medijima

53-godišnja glumica u svojoj objavi na Instagramu istaknula je kako primjećuje da mnoge žene oživljavaju osjećaj srama kada stare sve do dobi kada više nisu u mogućnosti imati djecu. 'Starenje je privilegija i ot je vrijeme kad trebamo osjećati ponos zbog svojih kumulativnih iskustva', napisala je uz objavljeni selfie bez šminke.

Osjećajući se usamljeno sa svojom tjeskobom zbog menopauze, Naomi je bila zbunjena onim što je opisala 'kodom tišine' koji okružuje to razdoblje. 'Ranije sam ušla u menopauzu od svojih vršnjakinja,' rekla je glumica.

'Činilo se da moji mentori i mama nisu bili spremni o tome raspravljati, ja nisam znala tražiti pomoć, a oni nisu znali kako pružiti... čak ni liječnici nisu imali puno toga za reći. Čudno je to, kao nepisani kodeks šutnje: žene bi to trebale potisnuti i snaći se, jer tako su to radile generacije prije nas,' napisala je.

Naomi je istaknula da će do 2025. godine na svijetu biti milijarda žena koje će biti u menopauzi. 'Mislim da je vrijeme da žene u ovoj životnoj fazi ili ovoj dobnoj skupini budu dobro zastupljene', rekla je te dodala: 'Predugo smo bili nedovoljno zastupljene u medijima, pričama i marketingu. Kada se suočite s neugodnim razgovorima, oni postaju lakši. Napredak je napravljen. Zašto je upravo ovaj trajao toliko dugo?'