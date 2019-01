Slavna glumica mamurna odvela sina u vrtić pa odlučila - idućih 18 godina neće popiti ni kap alkohola

Iako mnogi holivudski glumci rado i često posežu za alkoholnim pićima, o tome nerado pričaju u javnosti. Ipak, postoje i iznimke, a jedna od njih je i glumica Anne Hathaway koja je, gostujući kod Ellen DeGeneres, šokirala javnost otkrivši svoju najveću tajnu

'Oni su oboje super, no ja ne mogu popiti koliko i oni. Pili smo cijelu noć, a ujutro me čekao sastanak s redateljem Stevenom Knightom. To je bila noćna mora - jeste li ikada išli na sastanak mamurni? Uletila sam unutra s jednim okom zatvorenim i pokušala ga uvjeriti da promijeni neke stvari s mojim likom', smijući se otkrila je i dodala kako mu je tek na kraju sastanka priznala da je mamurna.

Sve od tada, Anne Hathaway nije popila ni kap alkohola, a niti ne namjerava, ponajviše zbog svog dvogodišnjeg sina Jonathana.

'Prestat ću piti dok god mi je sin u kući jer jednostavno ne volim način na koji to radim. On je sad u dobi kada me doista treba cijelo vrijeme, osobito ujutro', rekla je nastavila: 'Jedno sam ga jutro vodila u vrtić. Nisam ja vozila, no bila sam toliko mamurna da ništa nisam mogla. To je bila kap koja je prelila čašu. Nije mi se to svidjelo i odlučila sam prestati.'