Slavlje kod Matanićevih: Čestitke im stižu sa svih strana

najveća roditeljska sreća je osjećaj da imaš šanse odgojiti biće koje će barem deset puta biti pametnije, ljepše i zabavnije od tebe. naše sunce je upravo sve to🌞🧡sretan ti 5. rođendan LOLA, tvoji neo, max, mama i tata!🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🏄‍♂️🚀😎😘❤️🌞