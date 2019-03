Slavko Sobin objavom rastužio fanove serije 'Crno bijeli svijet': Evo što o 'ukidanju' kaže redatelj i scenarist

Splitski glumac koji je utjelovio Žungula na društvenim mrežama otkrio je da se 'opraštaju od Crno-bijelog svijeta'. Serija, redatelja i scenariste Gorana Kulenovića, koja je naziv dobila po hitu Prljavog kazališta stekla je vojsku fanova koja već tuguje za omiljenim likovima, no što će biti s njom, još se ne zna

Zamolili smo izjavu od glavnog i odgovornog kreativca omiljene serije.

'Mislim da je to napuhano što se Sobin u tuzi zbog završetka sezone oprostio od svog lika, jer je izvučeno iz koneksta kao da nas više neće biti. Jer to za sad nitko od nas ne može znati. Čekamo da s HTV očituje, a da su reakcije ljudi emotivne i izvan svih naših očekivanja - jesu. Znali smo da imamo veliki broj vjernih fanovaa to što puno njih objavljuje ili piše zahtjeve HTV-u da pitaju hoće li serija ići dalje, to nas kao autore može samo veseliti. Naš producent je poslao prijedlog za nastavak serijala, ali s HTV-a još nisu odgovoirli što nije ništa čudno, budući je tako svaki put. Tako je bilo i sa serijom 'Bitange i princeze'. I meni se kao autoru čini da kad imaš kvalitetan prozivod čudno da im treba tako puno da se očituju jer i nama treba puno vremena da se serija osmisli, pripremi, snimi, montira.. No to je, kaže, već uobičajena šema. Mislim da nitko ne treba Slavku koji je veliki emotivac uzeti za zlo određeno razočaranje koje je iskazao zbog tog nedostatka feedbacka', rekao je za tportal redatej i scenarist Goran Kulenović.