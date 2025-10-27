Ska punkeri Rimljani Ite Doma vraćaju se na pozornicu Tvornice kulture

Srijeda, 19. studenog 2025. // Zagreb, Tvornica kulture

Rimljani Ite Doma vraćaju se na pozornicu Tvornice u sklopu programa Burn Out! Energične ska punk pjesme uz eksplozivnu kombinaciju brasseva, perkusija i rimskog kaosa ovoga puta premijerno donose i dvije nove pjesme s nadolazećeg albuma u srijedu, 19. studenog 2025. godine.

Rimljani Ite Doma - Hrvatske Autoceste Izvor: Društvene mreže

Rimljani Ite Doma bend je koji donosi eksplozivnu mješavinu ska, rocka i povijesne satire, odjeven u autentične rimske tunike i natikače. Ovog studenog pripremaju još jedan koncert u Tvornici kulture, a ovaj put pred zagrebačkom publikom otkrivaju i nove pjesme. Njihovi nastupi spoj su energije, humora i teatralnog kaosa, uz SPQR zastave, legionarske rekvizite i publiku koja odlučuje palčevima. Rimljani Ite Doma za sebe kažu da nisu samo bend, već glazbeni gladijatori koji svaku pozornicu pretvaraju u arenu. Ususret koncertu u Tvornici Rimljani poručuju: Pripremite se za ozbiljan kondicijski trening skakanja i plesanja!

Rimljani Ite Doma- Pogrešna Izvor: Društvene mreže

Bend se na glazbenoj sceni predstavio albumom ‘Torpedo’ 2019. godine, a nakon pauze i nekoliko promjena u bendu, u postavi se ustalilo devetero članova. Prvijenac prate albumi ‘Cubitus in Dentibus’ (2023.) i ‘Calaverita del Romano’ (2024.), a trenutno je u pripremi i novi materijal. Nedavno su objavili pjesmu ‘Pogrešna’ kojom najavljuju svoje četvrto studijsko izdanje čija je objava planirana za 2026. godinu. U svoj zvuk uklapaju ska, punk i elemente reggae glazbe. U svom stilu spajaju povijest i sadašnjost – posebno se izdvajaju svojim društveno angažiranim, nerijetko kritički i buntovno intoniranim, tekstovima čija je lirika nabijena duhovitošću, humorom i ironijom. Svojim pankerski nastrojenim stihovima nastoje opisati svakodnevicu koju proživljavaju, a koja je bliska slušateljima te pjevaju o aktualnim društvenim temama u jedinstvenom stilu uz nezaustavljiv ska ritam koji pokreće publiku.

Rimljani Ite Doma - Policajac Vladica feat. Tomfa (Official Video) Izvor: Društvene mreže