Ska punkeri Rimljani Ite Doma vraćaju se na pozornicu Tvornice kulture

Srijeda, 19. studenog 2025. // Zagreb, Tvornica kulture
Rimljani Ite Doma vraćaju se na pozornicu Tvornice u sklopu programa Burn Out! Energične ska punk pjesme uz eksplozivnu kombinaciju brasseva, perkusija i rimskog kaosa ovoga puta premijerno donose i dvije nove pjesme s nadolazećeg albuma u srijedu, 19. studenog 2025. godine.
Rimljani Ite Doma bend je koji donosi eksplozivnu mješavinu ska, rocka i povijesne satire, odjeven u autentične rimske tunike i natikače. Ovog studenog pripremaju još jedan koncert u Tvornici kulture, a ovaj put pred zagrebačkom publikom otkrivaju i nove pjesme. Njihovi nastupi spoj su energije, humora i teatralnog kaosa, uz SPQR zastave, legionarske rekvizite i publiku koja odlučuje palčevima. Rimljani Ite Doma za sebe kažu da nisu samo bend, već glazbeni gladijatori koji svaku pozornicu pretvaraju u arenu. Ususret koncertu u Tvornici Rimljani poručuju: Pripremite se za ozbiljan kondicijski trening skakanja i plesanja!
Bend se na glazbenoj sceni predstavio albumom ‘Torpedo’ 2019. godine, a nakon pauze i nekoliko promjena u bendu, u postavi se ustalilo devetero članova. Prvijenac prate albumi ‘Cubitus in Dentibus’ (2023.) i ‘Calaverita del Romano’ (2024.), a trenutno je u pripremi i novi materijal. Nedavno su objavili pjesmu ‘Pogrešna’ kojom najavljuju svoje četvrto studijsko izdanje čija je objava planirana za 2026. godinu. U svoj zvuk uklapaju ska, punk i elemente reggae glazbe. U svom stilu spajaju povijest i sadašnjost – posebno se izdvajaju svojim društveno angažiranim, nerijetko kritički i buntovno intoniranim, tekstovima čija je lirika nabijena duhovitošću, humorom i ironijom. Svojim pankerski nastrojenim stihovima nastoje opisati svakodnevicu koju proživljavaju, a koja je bliska slušateljima te pjevaju o aktualnim društvenim temama u jedinstvenom stilu uz nezaustavljiv ska ritam koji pokreće publiku.
Burn Out program na pozornicu Tvornice ponovno dovodi bend Rimljani Ite Doma koji će ovog studenog zagrebačkoj publici otkriti novi materijal te je natjerati na ples.
Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 8 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online u sustavu CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 10 eura.