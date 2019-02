Sjećate li se Janice iz 'Prijatelja' i njezinog iritantnog smijeha? Evo kako je on nastao

Osim zgoda koje je kroz 10 sezona prolazila slavna šestorka, rijetki su oni koji se ne sjećaju Chandlerove djevojke Janice i njezinog smijeha i nazalnog govora, koji su mnogi pokušali kopirati. Kako je on nastao, objasnila je sama glumica Maggie Wheeler

Iako se pojavila u samo 19 epizoda jedne od najpopularnijih serija svih vremena, one 'Prijatelji', glumica Maggie Wheeler , točnije njezin lik Janice , ostali su upamćeni za sva vremena. Razlog? Njezin nazalni govor i smijeh koji se ne može opisati riječima, ali na koji nitko nije ostao ravnodušan.

Kako je nastao taj smijeh, Maggie Wheeler otkrila je tek sada, gostujući u radijskoj emisiji Five Live na BBC radiju. Dobitna kombinacija koja ju je inspirirala bio je delfin Flipper, Woody Woodpecker i Arnold Horschack of Welcome Back.