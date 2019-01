Popularni Joey iz 'Prijatelja' podijelio zgodu koja će vas nasmijati

Od posljednje epizode prošlo je 15 godina, no popularna šestorka iz 'Prijatelja' i dalje je slavna. Glumci iz serije ostali su poznati upravo po svojim imenima iz sitcoma pa Matta LeBlanca još uvijek prepoznaju kao Joeyja. No u jednom od nedavnih intervjua izjavio je kako ga djeca koja tek počinju gledati ovu seriju prepoznaju kao oca lika kojeg je glumio

'Prije nekoliko godina sam hodao ulicom i neko dijete mi je prišlo i reklo mi da izgledam kao Joeyjev otac. Odgovorio sam 'Bježi!' jer mislim da je to nešto što bi starac rekao', ispričao je Matt LeBlanc zgodu koja mu se dogodila unazad nekoliko godina gostujući u televizijskom showu 'Live with Kelly and Ryan'.