Sjajna transformacija Marku Braiću donijela i četvrtu pobjedu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'

Ove nedjelje, u 13. epizodi omiljenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', Marko Braić na pozornicu je izašao kao britanski kantautor predivnog baritona Rag'n'Bone Man, a ova izvedba u kojoj su do izražaja došle njegove vokalne sposobnosti donijela mu je još jednu pobjedu

Marku Braiću ovo je četvrta pobjeda u emisiji te je odlučio da Nova TV u njegovo ime 10 tisuća kuna donira udruzi 'Putokaz'.

Vidjeli smo i kako se Fabijan Pavao Medvešek snašao u ulozi svestranog člana skupine Black Eyed Peas, Will I Am. Otpjevao je plesni hit 'I Got a Feeling' uz koji je i zaplesao poput Will I Ama u spotu u kojem je prikazan ludi noćni provod. 'Jako mi je bilo dobro', rekao je Fabijan nakon nastupa, a i žiri je bio zadovoljan. 'Ovo je bilo izuzetno zabavno. Tulum je bio kakav i je u tim godinama. Koreografski je bilo puno improvizacije, ali to tako ide', rekao je Igor. 'Sad smo vidjeli da se znaš opustiti, da znaš uživati u društvu, bio si u predivnom društvu. Meni je ovo bilo fantastično'', istaknuo je Goran.

U lude osamdesete odvela nas je prošlotjedna pobjednica Lu Jakelić. Ovoga puta gledali smo je u liku Sanje Doležal, pjevačice legendarne grupe Novi fosili. Dok je Lu izvodila točku, imitirajući spot pjesme 'Dobre djevojke', na pozornicu je u imitaciji spota sudjelovala i prava Sanja Doležal te na kraju zapjevala s Lu. 'Super je. Inače volim slušati Lu kad pjeva, volim što pjeva i kad su me pozvali bilo mi je drago, samo bih voljela da su me stavili u neku drugu ulogu', rekla je Sanja nakon izvedbe te odala da je 'jako zadovoljna sa sobom od nekada'.