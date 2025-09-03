nije ostao dužan

Sin Ozzyja Osbournea žestoko uzvratio Rogeru Watersu zbog izjava na račun oca

I. B.

03.09.2025 u 08:09

Jack Osbourne
Jack Osbourne Izvor: Profimedia / Autor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia
Jack Osbourne je javno i oštro reagirao na izjave Rogera Watersa, suosnivača Pink Floyda, nakon što je ovaj u intervjuu omalovažio Ozzyja Osbournea netom nakon njegove smrti

Waters je na pitanje o utjecaju Ozzyja Osbournea i Black Sabbatha na rock scenu rekao da ga njihova glazba nikada nije zanimala te da 'nije mogao dati manje' za njih, a zatim je dodao sarkastične izjave o 'grickanju glava pilića' referirajući se na Ozzyjeve kontroverzne nastupe. Javnost i obožavatelji su Watersove riječi doživjeli kao iznimno neukusne, osobito jer se izravno obrušio na lik preminulog glazbenika i njegov opus.

Jack se oglasio putem društvenih mreža poručivši Watersu: 'Hej Roger Waters, od***. Kako si jadan i otuđen postao. Jedini način na koji privlačiš pažnju je izbacivanjem gluposti u medijima'. Dalje je istaknuo da je upravo Waters ovim javno potvrdio Ozzyjevo mišljenje o njemu, naglasivši: 'Moj otac te oduvijek smatrao kretenom — hvala ti što si mu to dokazao'.

Roger Waters
Roger Waters Izvor: EPA / Autor: Mauricio Duenas Castaneda

Svoj istup Jack je završio emotikonom klauna i hashtagom “#f**krogerwaters”. Ove izjave izazvale su snažan odjek među fanovima Osbournea, koji su u velikom broju podržali Jacka i osudili Watersovu neosjetljivost.

Ozzy Osbourne preminuo je 22. srpnja 2025. godine nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću i srčanim problemima, okružen obitelji. Oduvijek je, unatoč razmiricama u rock krugovima, javno govorio s poštovanjem o Pink Floydu i njihovoj glazbi, za razliku od Watersa koji desetljećima nije skrivao animozitet prema Ozzyju i njegovom bendu Black Sabbath.

Sprovod Ozzyja Osbournea
  • Sprovod Ozzyja Osbournea
  • Sprovod Ozzyja Osbournea
  • Sprovod Ozzyja Osbournea
  • Sprovod Ozzyja Osbournea
  • Sprovod Ozzyja Osbournea
Sprovod Ozzyja Osbournea Izvor: Profimedia / Autor: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

