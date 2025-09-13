Sharon Osbourne se oglasila nakon smrti Ozzyja Osbournea: Gotovo dva mjeseca kasnije

Sharon Osbourne oglasila se gotovo dva mjeseca nakon smrti Ozzyja Osbournea, legende benda Black Sabbath
Sharon Osbourne prekinula je šutnju povodom smrti svog supruga Ozzyja Osbournea, koji je preminuo u dobi od 76 godina 22. srpnja.
Premda je prošlo gotovo dva mjeseca, Sharon Osbourne sada je dala uvid u to kako se osjeća otkako je rocker Black Sabbatha preminuo.
POZDRAVILI SE S LEGENDOM
'Još uvijek imam problema s pronalaženjem riječi kojima bih izrazila koliko sam zahvalna na ogromnoj ljubavi i podršci koju ste pokazali na društvenim mrežama', napisala je uz video sebe i svoje 40-godišnje kćeri Kelly na kojem su prikazane kako uživaju u sokolarstvu.
Sharon je priznala da su joj poruke podrške, komentari i objave značile puno više nego što ljudi misle jer su joj davale snagu i utjehu u teškim trenucima, posebno noću. Istaknula je da se još uvijek privikava na situaciju, ali kako je željela podijeliti iskustvo popodneva provedenog s posebnim životinjama – sokolima.
Objavu je zaključila napisavši: 'Volim vas sve i duboko vam zahvaljujem na nezemaljskoj količini ljubavi koju mi i dalje šaljete.'