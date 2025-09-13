NA INSTAGRAMU

Sharon Osbourne se oglasila nakon smrti Ozzyja Osbournea: Gotovo dva mjeseca kasnije

I.Bradić

13.09.2025 u 22:50

Ozzy Osbourne i Sharon Osbourne
Ozzy Osbourne i Sharon Osbourne Izvor: EPA / Autor: DANNY LAWSON / PA
Sharon Osbourne oglasila se gotovo dva mjeseca nakon smrti Ozzyja Osbournea, legende benda Black Sabbath

Sharon Osbourne prekinula je šutnju povodom smrti svog supruga Ozzyja Osbournea, koji je preminuo u dobi od 76 godina 22. srpnja.

Premda je prošlo gotovo dva mjeseca, Sharon Osbourne sada je dala uvid u to kako se osjeća otkako je rocker Black Sabbatha preminuo.

POZDRAVILI SE S LEGENDOM

Tisuće ljudi na ulicama Birminghama: Ozzy Osbourne u posljednjoj vožnji rodnim gradom

'Još uvijek imam problema s pronalaženjem riječi kojima bih izrazila koliko sam zahvalna na ogromnoj ljubavi i podršci koju ste pokazali na društvenim mrežama', napisala je uz video sebe i svoje 40-godišnje kćeri Kelly na kojem su prikazane kako uživaju u sokolarstvu.

Sharon je priznala da su joj poruke podrške, komentari i objave značile puno više nego što ljudi misle jer su joj davale snagu i utjehu u teškim trenucima, posebno noću. Istaknula je da se još uvijek privikava na situaciju, ali kako je željela podijeliti iskustvo popodneva provedenog s posebnim životinjama – sokolima.

Objavu je zaključila napisavši: 'Volim vas sve i duboko vam zahvaljujem na nezemaljskoj količini ljubavi koju mi ​​i dalje šaljete.'

