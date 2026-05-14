Sharon Stone tuguje: Preminuo joj je brat s kojim je često bila na crvenom tepihu

Sharon Stone podijelila je tužnu obiteljsku vijest. Njezin brat Michael Stone preminuo je u 74. godini nakon duge bolesti, a glumica se od njega oprostila kratkom i emotivnom objavom na Instagramu.

Michael Stone bio je najstariji od četvero djece u obitelji Stone . Uz njega i Sharon, obitelj su činili sestra Kelly i brat Patrick, koji je preminuo 2023. godine od srčanog udara.

'Mike Stone, moj najstariji brat, preminuo je nakon duge bolesti. Želimo mu mir', napisala je zvijezda filma 'Sirove strasti'.

I Michael se okušao u glumi. Sa Sharon je glumio u vesternu 'The Quick and the Dead' iz 1995. godine, a filmski debi imao je pet godina ranije u filmu 'End of the Night'. Tijekom karijere pojavljivao se u televizijskim i filmskim projektima, među kojima su 'CSI: Miami', 'The Bold and the Beautiful', 'Eraser' i 'Malevolence'. Njegov posljednji film bio je 'Destinos Opostos' iz 2022. godine.

Zajedno na crvenim tepisima

Sharon i Michael tijekom godina često su se pojavljivali zajedno na javnim događanjima, uključujući Vanity Fair zabavu nakon Oscara 1994. godine i 66. dodjelu Oscara.

Njegova smrt novi je težak udarac za obitelj Stone. Sharon je prije tri godine izgubila i brata Patricka, samo 17 mjeseci nakon smrti njegova malenog sina Rivera, koji je preminuo zbog zatajenja organa.