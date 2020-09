Severina 'zaboravila' na godišnjicu braka, no ne i rođendan bliske prijateljice

Kada je u pitanju njihov brak, pjevačica Severina i njezin suprug Igor Kojić oko istog se ne oglašavaju, no i onome tko ne prati njihov privatni život ne može promaknuti kako u posljednje vrijeme na svojim Instagram profilima ne objavljuju zajedničke fotografije, što im je prije bilo nešto sasvim normalno

Svoju i Igorovu godišnjicu, Severina je proteklih godina tradicionalno obilježavala nizom zajedničkih fotografija i emotivnim porukama. '25.9....kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smješkaš, kad padam ti me čekaš dolje s čokoladom u ruci... tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsretnijom ženom na svijetu. Ponosna sam na tebe jer ti uvijek izabereš stranu ljubavi. Sretno nam!!! Živjela ljubav, jedina i najveća sila svijeta!!!', napisala je lani.