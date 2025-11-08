PONOVILA STAJLING

Severina napravila novi spektakl u Areni: Pogledajte nezaboravne trenutke druge večeri

08.11.2025 u 22:17

Severina: Drugi koncert u zagrebačkoj Areni
Severina: Drugi koncert u zagrebačkoj Areni
Ulaznica za drugu večer Severinina rasprodanog koncerta u Areni Zagreb tražila se danima unaprijed, a u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani, okupile su se tisuće i tisuće obožavatelja spremnih na još jedan moćan glazbeni doživljaj

Kao i sinoć, Severina je večer otvorila u upečatljivom rockerskom outfitu, pjesmom 'Moja stvar', kojom je odmah podigla atmosferu i uspostavila energiju koja se održala do posljednjeg takta trosatnog spektakla.

Iako je setlista ostala slična, izvedbe su bile svježe, spontano obojene emocijom trenutka, a komunikacija s publikom još prisnija i toplija. Arena je još jednom postala prostor zajedničkog doživljaja, u kojem su se glazba, emocija i scenski izraz isprepletali u savršenom balansu.

Severina: Drugi koncert u zagrebačkoj Areni
Severina: Drugi koncert u zagrebačkoj Areni

U pratnji gotovo trideset vrhunskih glazbenika, uključujući i veliki gudački orkestar, Severina je i večeras dokazala da njezina snaga leži u neponovljivoj kombinaciji vokalne izvrsnosti, karizme i sposobnosti da i najveće prostore pretvori u intiman susret. Ovog je puta, bez plesača i koreografiranih točaka, pokazala da sama može ispuniti pozornicu snagom osobnosti i glazbenom emocijom.

Videoprojekcije i pažljivo osmišljena scenografija ponovno su naglasile umjetnički koncept koncerata 'Ja samo pjevam' – ogoljen, iskren, ali produkcijski raskošan.

Severina: Prvi koncert u Areni Zagreb Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Druga zagrebačka večer zaokružila je glazbeni događaj koji će zasigurno ostati zapamćen kao jedan od vrhunaca domaće koncertne sezone.

Severina napravila novi spektakl u Areni: Pogledajte nezaboravne trenutke druge večeri
