[VIDEO] Severina iznijela teške optužbe na račun oca svog djeteta, škole, Ratka Mačeka i Milana Bandića

Malo je reći da su danas novinari, koji su stigli na press konferenciju, a na kojoj je splitska pjevačica trebala najaviti svoju veliku turneju, ostali bez riječi kad je umjesto o koncertima Severina počela iznositi optužbe na račun oca svog djeteta Milana Popovića, ali i obrazovne ustanove koju pohađa njezin sin. Sve ovo događa se uoči novog ročišta parnice između Severine i Milana Popovića

'Dešavaju mi se u životu jako teške stari u odnosu na moj život s djetetom i sa suprugom. Naime, u osnovnoj školi mog sina desio se incident u petak 11. listopada 2019., kada mojem suprugu, koji uredno sa mnom preuzima dijete nakon nastave, iz škole nisu dali moje dijete, već su ga učiteljice zaključale u školu, navlačile, tjelesno i psihički povrijedile i tako su ga držali dva i više sata', započela je na press konferenciji svoju ispovijest Severina Kojić. 'Iako po sudskom sporazumu moj suprug ima pravo preuzeti dijete iz škole, ravnateljica se s ocem dogovorila da nitko osim mene ne smije preuzimati dijete iz škole. Tako sam jedina majka koja ne može obavljati svoj posao i jedina sam majka koja ne može biti bolesna.

Naime, ja sam im poslala i ispričnicu jer sam zbog plesnih probi imala malu ozljedu. Do danas me nitko iz te škole nije nazvao, dobivam i dalje prijeteće mailove oca, a dijete mi ne želi ići u školu jer je doživjelo veliku traumu. Prepao se da će cijelo vrijeme biti zatvoren u školi, vukli su ga za ruku, ramena, stomak, sve to imam i u liječničkom nalazu, i prijetile su mu, ako ustane sa stolice, dok je on vikao da hoće kod Igora, prijetile su mu da će dobiti batina, čak su ga i vlastitim tijelom sprečavale da izađe iz razreda, a tek nakon dva i pol sata maltretiranja ravnateljica koja se nije pojavila u školi rekla je da je otac dao dozvolu da moj suprug preuzme dijete. I u Centru za socijalnu skrb, podružnica Maksimir, koja me već godinama kao majku i ženu i kao osobu ne doživljava i za koju sam već pet puta tražila da se izuzme iz ovog slučaja, a kada sam ih prvi put prijavila, onda su normalne susrete viđanja s ocem podigli na pola-pola i čak mu dali da dijete živi s njim.

Dijete s njim nije živjelo do treće godine jer je on tako odlučio, čak je i na sudu rekao da do prve godine djetetova života muškarac djetetu nije potreban. Djelatnice Centra rekle su da se to njih ne tiče. Sve navedeno dešava se jer mi je otac djeteta uz pokušaj Centra za socijalnu skrb, podružnica Maksimir, i još nekih ustanova rekao da će mi oduzeti dijete koje živi sa mnom od rođenja. On je uzeo gospodina Ratka Mačeka, koji je mojoj prijateljici rekao da su napravili sve da mi se oduzme dijete i to je bilo prije nekih dvije godine, a navodno, kako vi novinari uvijek napišete da ste čuli nešto od susjeda, Milan Popović platio je kampanju Milanu Bandiću, a škola je pod gradskom upravom.

Ovo sam podijelila s vama kao mama i zaposlena žena, koja ima iste probleme kao i svi ostali ljudi u ovoj zemlji - svi rade i magično se snalaze u svojim životima, a kojoj otac uz pomoć dijela sustava na sve moguće načine, ali vrlo sumnjive načine, pokušava oduzeti dijete i onemogućiti rad, odnosno normalno obavljanje posla, jer ja kao majka npr. ako sada ostanem s vama do 15 sati, po moje dijete nitko ne može doći. Sprečavaju me ne samo u obavljanju mog posla, već i života općenito. Osjetila sam i dalje osjećam na svojoj koži da je nešto trulo u državi ne Danskoj, nego Hrvatskoj, i ne želim da se to više desi nijednom djetetu u ovoj zemlji. Imali smo situaciju Luke Ritza, kojeg su djeca dovela do toga, sada imamo učiteljice. Također bih napomenula da me otac djeteta već godinama maltretira preko pojedinih srpskih tabloida, za čije laži i klevete ponekad i vi novinari u Hrvatskoj ne znate je li istina ili ne prenesete, a sve u pokušaju da mi otme dijete, uništi me privatno i profesionalno.