Svakodnevni treninzi, puno znoja i bolova u mišićima: Evo kako se Severina priprema za svoje velike nastupe

Najčešće je viđamo dotjeranu u punom sjaju, ali Severina je sada pokazala da je jednako zgodna u 'običnom' sportskom izdanju i pokazala kako teku pripreme za veliku turneju koja uskoro počinje

Do početka velike i najspektakularnije Severinine turneje do sada, pod nazivom 'The Magic Tour', ostalo je svega malo više od mjesec dana.

Pripreme su u punom jeku, čak 100 ljudi je uključeno u organizaciju, koji rade sve kako bi publici omogućili noć(i) za pamćenje, koje će se još dugo prepričavati. Jedan od najupečatljivijih momenata koncerta definitivno će biti fantastične plesne koreografije, u kojima će sudjelovati najboljih 18 plesača iz cijele regije, izabrani na audiciji, na koju se prijavilo njih čak 100.