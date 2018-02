Sestra Danijele Martinović vraća se na glazbenu scenu

Izabela Martinović prije nekoliko godina odlučila je napraviti pauzu od estrade. Zgodna plavokosa Splićanka, inače pet godina mlađa sestra Danijele Martinović, sada je spremna za svoj veliki povratak, a glazbenu karijeru više neće zapuštati

'I dan-danas kad negdje nastupamo ljudi kažu 'Ti što na rivi stojiš sam...', a ja kažem 'OK, sad ćemo tu'. Tako da mi je to zaista veliki kompliment jer to znači da sam ipak taj jedan period koji sam radila uspjela ostaviti neki trag i da su to ljudi primijetili', izjavila je Izabela u InMagazinu Nove TV .

Izabela Martinović bila je posljednja pjevačica kultne rock grupe Stijene no onda je poželjela napraviti stanku te se tiho povukla se s glazbene scene.

'Mislim da su svi došli u fazu kada se traže i zapitaju je li to pravi put. Treba li to raditi do kraja života bez obzira na to koliko to čovjek voli? Ali igrom slučaja mene je život vraćao na pjevanje koliko god sam ja pokušavala bježati. Maknula sam sve snimke, sakrila CD-ove, nisam gledala ni novine, i to je bila neka druga Izabela', kaže pjevačica. Nastupila je 2015. godine na Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku te na Splitskom festivalu 2016. godine, a sada se predstavlja s pjesmom 'Balada', koju je otpjevala s kolegom iz benda s kojim surađuje već dvije godine.

Izabela je progovorila i na temu ljubavi. 'Tu sam ti uvijek slaba, to baš ne ide. Ne znam možda sam komplicirana osoba - evo, priznajem. Onda malo djelujem strogo, onda me se neki i boje i onda ti se sve to spoji', rekla je kroz smijeh.