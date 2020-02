Sanja Doležal odgovorila na optužbe Snježane Dujmić: 'Rajko nam ne može zabraniti koncerte i izvođenje pjesama, imamo na to pravo kao i drugi'

Čini se kako se bura oko Novih fosila neće stišati tako skoro. Oko toga tko ima ili nema pravo nastupati i pod kojim imenom, već se godinama, i to na sudu, s jedne strane bore Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Colnago, dok je s druge strane Rajko Dujmić. Ovoga je puta u njegovo ime javno istupila njegova supruga Snježana Dujmić i to objavom na svom Facebook profilu

'U Hrvatskoj je normalno da se ne poštuje odluka suda i da proces traje godinama. Sanja, Marinko i Zec bez obzira na privremenu mjeru donesenu od Trgovačkog suda iz 2016. g. i koja je na snazi do pravomoćnosti presude, vezanu uz povredu prava korištenja imena Novi fosili, nastupaju pod imenom Novi fosili 14. 2. 2020. g. u Splitu.'

Napisala je to na svom Facebook profilu Snježana Dujmić, supruga Rajka Dujmića , koji se trenutno oporavlja od svih zdravstvenih problema koji su ga proteklih mjeseci zatekli. Kako je rekla u razgovoru za Gloria.hr, odluka Trgovačkog suda je da se zabrani korištenje imena Novi fosili, kao i bilo koje izvedenice koje podsjećaju ili asociraju na Nove fosile.

'Rajko će tražiti za sve nastupe do sada svoj dio kao četvrti član grupe. Odlukom da Rajko više nije član grupe 2014. godine, Rajkov odvjetnik je predložio da mogu koristiti ime uz naknadu od koncerata kao četvrtog člana, na što Sanja, Zec i Marinko nisu pristali', rekla je za Gloria.hr Snježana Dujmić .

Na njezinu se objavu ubrzo oglasila i Sanja Doležal, koja je pak za 24sata rekla: 'Lijepo na plakatu piše da tamo nastupamo kao Sanja, Marinko i Zec. I da, piše također da samo izvodimo hitove grupe Novi fosili tako da ne znam čemu ti napadi. Osim toga, pa nemamo mi veze s plakatom, nismo ga mi radili. Iako nema na njemu ništa netočno. Rajko nam ne može zabraniti koncerte i izvođenje pjesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor glazbe, a tekstopisci nam ništa ne brane pa ne može ni on.'