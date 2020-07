Sabina Tandara Knezović: 'Nije brak kao recept za dobar kolač. To je puno više od toga, ili klikneš s nekim ili ne'

Dugogodišnja prekaljena reporterka informativnog programa Nove TV neizostavna je karika kod praćenja predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora, ali i drugih političkih tema. Gledatelji je vole zbog britkog i analitičkog stila te ugodne pojavnosti. S njom smo za tportal pretresli teme oko nedavnih izbora, stresa na poslu, izvještavanja iz Afganistana, a pričali smo i o njezinom djetinjstvu i majčinstvu

Iza nje su još jedni politički izbori, ovog puta po mnogo toga specifičniji nego do sada, no vrsna novinarka prepoznatljiva po britkosti u intervjuiranju političara i najteže novinarske zadatke ima u malom prstu. Od malih nogu Sabina Tandara Knezović odrastala je u obitelji u kojoj se puno pričalo o politici, pratile su se informative emisije. Nikad nije bilo dvojbi da joj je suđena takva vrsta novinarstva. Na Novu TV je stigla 2005. a do sada se isprofilirala se u temama visoke politike prateći rad Ureda predsjednika, Vlade te parlamentarnih stranaka. Gledali smo je kako izvještava s izbora, ali i iz ratne zone, Afganistana. Sav poslovni stres i napetost joj rješavaju suprug Andrija (s kojim je bila u vezi prije nego što je počela raditi na Novoj TV) i njihova mezimica, kćer Katja. Ljeti svoju oazu pronalazi u Miljevcima, gdje joj je djedovina.