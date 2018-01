Ryan Reynolds objavio fotku iz mladenačkih dana i sve dobro nasmijao

Glumac Ryan Reynolds nije propustio priliku da se i u novogodišnjoj čestitci našali onako kako najbolje zna - na svoj račun

Objavu dijeli Ryan Reynolds (@vancityreynolds) Sij 2, 2018 at 5:38 PST

'Jeste li to vi, Zack Morris?', upitao je jedan obožavatelj kojega je Reynoldsova fotografija podsjetila na lik iz TV serije 'Saved by the Bell', a kojega je glumio Mark-Paul Gosselaar.

'Ti si sigurno Hanson brother koji nedostaje', napisao je drugi obožavatelj aludirajući na popularan glazbeni sastav iz 90-ih The Hanson Brothers.

Najviše Reynoldsovih pratitelja na Instagramu sličnost je pronašla s Nickom Carterom, ostavljajući komentare poput: 'Nisam znao da si bio u Backstreet Boysima'.