Ryan Reynolds i Blake Lively na putu su da postanu jedan od najmoćnijih holivudskih parova

Mnogima omiljeni gin, jeftini mobiteli, aplikacije za spojeve i druga ulaganja, zajedno s glumačkim ulogama u blockbusterima, donijeli su na račune glumca 'Deadpoola' i njegov supruge, zvijezde 'Tračerice', pozamašan iznos

Vjenčanje Blake Lively i Ryana Reynoldsa održano je na plantaži Boone Hall, nedaleko od Charlestonea u Južnoj Karolini, a večer za pamćenje dobila je gorak okus nakon što naizgled bezazleni tweet Ryana Reynoldsa unio pravu pomutnju. Naime, odluka da pohvali film ‘Crna pantera’, rekavši kako je to prvi film o superherojima s uglavnom crnačkom postavom doživio je 2018. žestoke optužbe.

Na sreću po njih, to im je i uspjelo, a osim nevjerojatne popularnosti, sve to donijelo im je pametnim ulaganjima i nevjerojatno bogatstvo, zbog kojeg im mnogi predviđaju da su idući holivudski milijarderski ‘moćni par’.

Javnost ga je prozvala za licemjerje, ne zaboravivši mu natrljati na nos da su se on i Blake Lively vjenčali na plantaži pamuka, koje je nastalo u teškim vremenima ropstva. Trebala su im dva mjeseca u kojima su ponizno hodali i obilazili društvena događanja i davali velikodušne donacije crnačkim organizacijama, ali i ponovno vjenčanje održano ovoga puta u njihovoj kući na selu, u saveznoj državi New York, da bi Ryan Reynolds i Blake Lively ponovno vratili naklonost javnosti.

Budući da su on i Blake, s kojom ima četvero malodobne djece, tijekom godina zaradili pravo malo bogatstvo, koje se procjenjuje na 147 milijuna funti, ovom prodajom svoje su bogatstvo udvostručili.

Uz sve to vodi tvrtku za filmsku produkciju i marketinšku agenciju, sjedi i u odboru Match Grupe, tvrtke koja stoji iza aplikacija za spojeve Tinder i Hinge, a uložio je i milijune u tvrtke koje proizvode softver za računalne lozinke i usluge upravljanja imovinom.

Kao da mu sve to nije dosta, Reynolds je prošle godine kupio udio u sportskom kanalu FuboTV, a zainteresiran je i za kupnju vlastitog prvoligaškog hokejskog tima Ottawa Senatorsa, no za to čeka partnera s dovoljno dubokim džepom.

Kada priča o svojim poslovanjima, Ryan Reynolds naglašava kako ulaže samo u pothvate koji ga zanimaju.

A ono što je važnije od svega je da u svemu ima bezrezervnu podršku u supruzi Blake Lively, koja je i sama pokazala poduzetnički duh, lansirajući bezalkoholno gazirano piće pod imenom Betty Buzz. Uz to je ambasodrica brendova Chanel, L’Oreal i Stella McCartney.

Uz sve to imaju dovoljno vremena da se posvete odgoju svoju triju kćeri - James (8), Inez (6) i Betty (3), kao i bebi rođenoj u veljači, čiji spol, kao ni ime, još uvijek nisu poznati javnosti.