RTL-ova voditeljica pokazala rijetku fotografiju sa suprugom i progovorila o oporavku

Nakon nekoliko mjeseci oporavka od ozljede zadobivene na skijanju, RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat pohvalila se novim uspjehom i pritom pokazala supruga kojeg javnost rijetko ima priliku vidjeti
Ana Brdarić Boljat, jedno od najprepoznatljivijih lica RTL televizije, već više od dva desetljeća uspješno razdvaja poslovni i privatni život. Upravo zato njezina najnovija objava na društvenim mrežama nije prošla nezapaženo. Popularna voditeljica podijelila je rijetku fotografiju sa suprugom Markom Boljatom te otkrila kako se odvažila na izazov za koji početkom godine nije bila sigurna da će ga moći ostvariti.
Povratak nakon ozljede
Tijekom boravka na Pohorju Ana je odlučila iskušati trampolin smješten čak 37 metara iznad tla. Taj pothvat za nju ima posebno značenje jer je početkom godine zbog ozljede na skijanju nekoliko mjeseci izbivala s malih ekrana.
'Doktor: 'Možete što želite'. Ja: 'I skakati na trampolinu?' Doktor, uz smiješak i nevjericu: 'Samo probajte!' I jesam, na najvišem koji sam našla u blizini, u najboljem društvu', napisala je voditeljica.
Potom je priznala kako nije bila potpuno opuštena tijekom skakanja. 'Moram priznati da nisam bila baš predana zadatku trampoliranja u potpunosti, ali prije četiri mjeseca mislila sam da ću ove godine ovakve i slične avanture morati propustiti', poručila je.
Suprug popularne RTL-ovke, Marko Boljat, po struci je agronom. Par se vjenčao na Staru godinu 2009. godine u crkvi na zagrebačkoj Knežiji, a zajedno imaju dvoje djece, sina Antu i kćer Cvitu.
Ana Brdarić Boljat ljubav prema novinarstvu naslijedila je od oca Darka Brdarića, poznatog novinara i urednika nekadašnjeg Vjesnika, dok je njezina majka Gordana Slivka kazališna glumica.