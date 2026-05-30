RTL-ova voditeljica pokazala rijetku fotografiju sa suprugom i progovorila o oporavku

Nakon nekoliko mjeseci oporavka od ozljede zadobivene na skijanju, RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat pohvalila se novim uspjehom i pritom pokazala supruga kojeg javnost rijetko ima priliku vidjeti

Ana Brdarić Boljat, jedno od najprepoznatljivijih lica RTL televizije, već više od dva desetljeća uspješno razdvaja poslovni i privatni život. Upravo zato njezina najnovija objava na društvenim mrežama nije prošla nezapaženo. Popularna voditeljica podijelila je rijetku fotografiju sa suprugom Markom Boljatom te otkrila kako se odvažila na izazov za koji početkom godine nije bila sigurna da će ga moći ostvariti.

Povratak nakon ozljede Tijekom boravka na Pohorju Ana je odlučila iskušati trampolin smješten čak 37 metara iznad tla. Taj pothvat za nju ima posebno značenje jer je početkom godine zbog ozljede na skijanju nekoliko mjeseci izbivala s malih ekrana. 'Doktor: 'Možete što želite'. Ja: 'I skakati na trampolinu?' Doktor, uz smiješak i nevjericu: 'Samo probajte!' I jesam, na najvišem koji sam našla u blizini, u najboljem društvu', napisala je voditeljica.