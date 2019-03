Romeo Beckham strahovao je da će svom ocu slomiti srce

Victoria Beckham otkrila kako je Romeo Beckham mislio da će razočarati oca svojom životnom odlukom

'Sva tri dečka imaju ugovor s Arsenalom. Brooklyn je bio prvi koji je rekao da više ne želi igrati. Romeo je nedugo nakon njega odlučio isto. Sjećam se kako je sjedio u kadi. Bio je vrlo uzrujan i rekao je kako ne želi razočarati tatu', rekla je Victoria Beckham u intervjuu za Financial Times.

Victoria Beckham spomenula je i neugodu koju osjeća jer joj se bliži 45. rođendan.

'Baš me briga kako sad izgledam, no ne sviđa mi se kako to zvuči. Victoria Beckham, 44, bila u shoppingu. Victoria Beckham, 44, za sve što radim', rekla je poduzetnica.