Rokova prva proba oduševila eurovizijske novinare: Predviđaju mu ulazak u finale

Hrvatski 'Dream team', nakon što je kao posljednja delegacija, sletio 6. svibnja u kasnim večernjim satima u Tel Aviv, već sljedeće je jutro bio u Expo centru, a na grandioznoj eurovizijskoj pozornici u Paviljonu 2 Roko je održao svoju prvu eurovizijsku probu, koja je oduševila i eurovizijske novinare

'Prva proba pokazala je da Hrvatska ima jaku i razrađenu koncepciju nastupa. Upravo ono čemu smo težili i u mjesec i pol dana pripremali s produkcijom Eurosonga ne bi li do 16. svibnja ostvarili finalno izrežirani nastup koji prati dramaturgiju poruke pjesme 'The Dream'. Roko i plesači odradili su odličan posao, osvjestili prostor u kojem se nalaze i definirali nove momente na sceni koje će fiksirati već za 2. probu koja nam je na rasporedu u subotu u 10 sati', izjavila je Homsi .

Roko ističe kako treme nema, no uzbuđenje prvim nastupom na eurovizijskoj pozornici je bilo opravdano prvom probom: 'Obzirom da mi anđeli simbolično 'vraćaju' krila na eurovizijskoj pozornici, to se logično i smisleno nadovezuje i kao krunidba mog prvog eurovizijskog nastupa.. Hoće li nam se nastup 'pozlatiti' – ne znamo, no u to vjerujemo kao Delegacija'.

U četiri dana, 35 zemalja održalo je svoje prve probe, koje Hrvatska nastavlja već u subotu, a Roko nastupa premijerno na eurovizijskoj pozornici 16. svibnja u prijenosu uživo iz Tel Aviva na HTV 1 u 21 sat.