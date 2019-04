Rođenje prvog djeteta Meghan i Harryja donijet će i nove probleme kraljevskoj obitelji i to iz jednog jedinog razloga

Skori dolazak prinove u njihovu malu obitelj, unijet će velike promjene u živote Meghan Markle i princa Harryja. Kolike, nespavanje, dojenje, a potom nicanje zubića i sve što po prirodnom redoslijedu ih iščekuje u narednim mjesecima, nešto je sa čime će se, htjeli ili ne, morati suočiti, no to im, čini se, neće biti jedina briga

Zbog svega toga biti će i porezni obveznik u Americi , a to sve bi moglo dovesti do toga da Porezna služba zatraži na uvid i tajne kraljevske račune.

Kao američka državljanka, bez obzira gdje živi, Meghan je obvezna prijavljivati porez, kao i svaki strani račun koji otvori u banci bilo gdje u svijetu, imovinu vrijedniju od 200 tisuća dolara kao i darove skuplje od 15 797 dolara. Koliko daleko ide američki zakon govori i to da je vojvotkinja od Sussexa vjerojatno morala prijaviti i vjenčani prsten koji joj je na poklon dala britanska kraljica Elizabeta II, dijamantni zaručnički prsten, kao i svadbene poklone dobivene od kraljevske obitelji, ali i celebrity prijatelja. U prijavi se zasigurno našao i najvrijedniji poklon - nekoliko milijuna dolara vrijedan, tek renoviran, novi dom Frogmore Cottage u Windsoru.

No, ne samo da sve to mora prijaviti, već mora i razmišljati da ukoliko nešto od toga poželi prodati, morati će na to platiti porez, što zasigurno neće biti maleni iznos budući da vrijednost svega raste zahvaljujući tituli i imenu. Jedini mogući scenarij da se sve to izbjegne je da se Meghan Markle odrekne američkog državljanstva, jednom kada napokon postane britanska državljanka, no, ako se tako sve i odigra, njihove dijete morati će plaćati porez Sjedinjenim Državama sve do svoje 18. godine.